Re Carlo III, altro uovo lanciato verso sua maestà, arrestato 20enne. Un ventenne è stato arrestato dopo il lancio di un uovo in direzione di re Carlo III (senza colpirlo) mentre il sovrano si trovava in visita a Luton, località a nord di Londra.

Ne danno notizia i media del Regno Unito. La polizia del Bedfordshire ha detto che il sospetto è attualmente in custodia con l’accusa di aggressione dopo essere finito in manette a St George’s Square.

Il sovrano è stato temporaneamente allontanato dalla folla dagli addetti alla sicurezza ma poi ha ripreso la visita in un’altra zona di Luton, continuando a stringere la mano ai sudditi come aveva fatto in precedenza.

Lancio analogo il mese scorso a York

Un fatto simile era avvenuto il mese scorso a York, nel nord dell’Inghilterra, dove re Carlo e la regina consorte Camilla erano stati presi di mira da un lancio di uova. In quel caso era stato arrestato un giovane contestatore che aveva inveito contro la colpe storiche della corona al vertice di “un Paese costruito sul sangue della schiavitù”.