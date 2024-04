Re Carlo, malato di cancro, starebbe molto male: “Non risponde alle cure, la monarchia si prepara al peggio”

Re Carlo d’Inghilterra starebbe molto male e nel Regno Unito c’è molta apprensione. Il sovrano, malato di tumore, non si vede quasi più nelle occasioni pubbliche e secondo fonti vicine a Buckingham Palace sembra che stia “molto male”. Sky News Australia descrive le condizioni di salute del Re come “terribili“. Diversi siti britannici e statunitensi tra cui il New York Post e il Mirror, scrivono che Carlo starebbe peggiorando non rispondendo più alle cure. Tmz è più esplicito ancora: “La situazione sta precipitando e tutti si stanno preparando al peggio”.

Sul Daily Beast, il corrispondente Tom Sykes racconta che “parlando con gli amici del re (…) riguardo alla sua salute, la risposta più comune è (…): ‘Non va bene’. Gli amici di famiglia e gli addetti ai lavori sono sinceramente sconvolti dalla prospettiva che il Regno Unito possa perdere il suo re molto prima di quanto chiunque avesse immaginato, ma stanno cercando di rimanere positivi”. Sempre il Daily Beast riporta la dichiarazione di un altro amico di famiglia: “Naturalmente è determinato a sconfiggere il cancro e stanno facendo di tutto. Restano ottimisti, ma lui sta davvero molto male. Più di quanto lasciano intendere”.

I preparativi per il funerale

Fonti vicine ai reali inglesi raccontano che la famiglia starebbe già preparando i funerali. Sembra infatti che stia circolando un documento che esamina cosa è andato bene al funerale della Regina Elisabetta e cosa potrebbe essere migliorato in vista di quelli del Re Carlo, il quale avrebbe anche contattato Harry e Meghan che vivono in California per invitarli a passare l’estate a Balmoral: vuole vedere i nipotini Archie e Lilibet dimostrando in questo modo di mettere da parte i problemi che ha con il figlio e la moglie. A quanto pare però, Meghan avrebbe detto di non voler portare i figli in Gran Bretagna.