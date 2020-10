Reggia di Versailles, sfonda la porta ed entra urlando: “Sono un re”

E’ entrato nella reggia di Versailles dicendo di essere un re. Per farlo ha anche sfondato una porta.

Ha proclamato di essere “un re” ma la polizia lo ha arrestato per essersi introdotto questa notte nella reggia di Versailles. Siamo alle porte di Parigi e l’uomo si è intrufolato nella ex residenza regale dopo aver infranto il vetro di una porta-finestra. Lo si è appreso da fonti locali.

L’uomo che entra nella reggia di Versailles dicendo di essere un re

L’uomo, di 31 anni, è arrivato in taxi ed è penetrato nel parco del castello attorno alle 22:30. “Portava una bandiera e diceva di essere un re”, assicura un testimone oculare dell’intrusione. La polizia, subito allertata, ha trovato il vetro rotto e l’uomo all’interno dei giardini. Aveva scalato il muro di cinta, secondo le ricostruzioni.

Fonti della reggia di Versailles hanno riferito che non ci sono danni materiali alle collezioni. La portavoce del castello ha riferito che l’uomo “è partito da Parigi per Versailles dicendo all’autista del taxi di aver intenzione di introdursi nel castello”.

Il precendente di aprile

Non si tratta di un primo caso in assoluto: già lo scorso aprile qualcuno aveva tentato di introdursi nella Reggia. Un buontempone? Qualcuno in cerca di notorietà? Un utente social in cerca di immagini inimitabili? Fatto sta che in entrambi i casi la sorveglianza ha fatto sloggiare i visitatori indesiderati. (Fonte Ansa)