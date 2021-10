Regina Elisabetta (95 anni) costretta a stare a riposo per qualche giorno: annullato viaggio in Irlanda del Nord (foto Ansa)

La regina Elisabetta è stata costretta a cancellare una visita di due giorni in Irlanda del Nord. I suoi medici l’hanno invitata a “stare a riposo per qualche giorno”. Lo annuncia un comunicato di Buckingham Palace. “La regina ha accettato a malincuore il consiglio dei medici. E’ di buon umore e dispiaciuta di non poter visitare l’Irlanda del Nord”, si legge nella nota.

Il riposo imposto alla 95enne Elisabetta II si tratterebbe di una precauzione dei suoi medici. Pur godendo di ottima salute, infatti, la regina ha pur sempre una età che in certi casi la obbliga a rallentare. Per i media britannici non sorprende che le abbiano detto di riposarsi. Le due ultime settimane sono state infatti molto impegnative.

Elisabetta rifiuta il premio Anziana dell’anno: “Ognuno ha l’età che si sente”

Sempre in queste ore, la sovrana ha rifiutato il titolo anziana dell’anno. Anche se ha 95 anni ed ora è costretta a fermarsi, secondo Elisabetta l’età vera è una questione soggettiva e lei non si sente vecchia affatto.

Il premio era offerto dalla rivista Oldie che ogni anno a un cittadino che ha superato l’età della pensione e che si è distinto nella sfera pubblica.

Le motivazioni della sovrana sono state pubblicate dal mensile nel numero di novembre. La risposta all’offerta del premio era stata trasmessa il 21 agosto dalla residenza reale estiva scozzese di Balmoral tramite una comunicazione affidata al suo segretario privato, Tom Laing-Baker. La figlia di Giorgio VI ha fatto sapere che non sarebbe stato proprio il caso: “Sua Maestà – si legge nella lettera di Laing-Baker – crede che si diventi vecchi quando ci si sente tali. Quindi la Regina non ritiene di rientrare nei criteri” previsti per ricevere un premio che “spera possa trovare un destinatario più adeguato”.

Destinatario individuato alla fine dal magazine nella celeberrima stella franco-americana del cinema hollywoodiano Leslie Caron, che di anni ne ha 90: cinque meno di Elisabetta.