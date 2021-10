Regina Elisabetta cerca un addetto alle pulizie: solo da 13.375 a 22.375 euro all’anno di paga

La regina Elisabetta sta cercando un addetto alle pulizie di Buckingham Palace, “anche senza esperienza”. L’annuncio pubblicato sul sito web della Royal Household, afferma il lavoro sarà retribuito annualmente da £ 11.300 a £ 22.600 (pari rispettivamente a 13.375 e 22.375 euro) per una settimana di 20 o 40 ore.

Per mantenere lindo Buckingham Palace, Sua Maestà cerca un candidato “anche senza esperienza”, seppure avere precedenti esperienze sarà considerato un vantaggio, ma il lavoro dovrà essere svolto “secondo gli standard più alti”. I prescelti, muniti di ramazza e stracci ovviamente reali “puliranno e si prenderanno cura di un’ampia gamma di interni e oggetti, assicurandosi che siano presentati al meglio”.

I requisiti per l’addetto alle pulizia che cerca la Regina Elisabetta

Chiunque venga assunto per pulire la principale residenza reale di Sua Maestà deve avere un “occhio attento per i dettagli” ed essere “altamente efficiente e dinamico”. “Imparando dai suoi colleghi, acquisirà le competenze professionali specialistiche necessarie, puntando sempre agli standard più elevati. E a volte dovrà essere di supporto agli eventi reali e di rappresentanza”, recita l’annuncio.

“Siamo interessati a un candidato che abbia la capacità di affrontare nuove sfide, che sia ben organizzato e in grado di gestire al meglio il tempo a disposizione per rispettare le scadenze e lavorare in modo efficiente”.

Meno impegni per la Regina

The Sun ha rivelato che la regina in vista dell’inverno ridurrà gli impegni. La sovrana, 95 anni, è apparsa in pubblico due volte con un bastone da passeggio.

I cortigiani, scrive il tabloid britannico, si assicureranno che cammini di meno durante gli impegni pubblici ed eviti gradini e ciottoli. Secondo quanto riferito, inoltre, Elisabetta II su consiglio dei medici ha rinunciato al cocktail serale Martini Dry, berrà alcolici solo in occasioni speciali. Il consiglio dello staff medico della Casa reale britannica è solo una precauzione in vista delle celebrazioni per il giubileo di platino della monarca, il prossimo giugno.