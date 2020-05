regina Elisabetta rimarrà in isolamento a tempo indeterminato al Castello di Windsor, sono stati cancellati tutti gli impegni pubblici. LONDRA – Fin quando l’epidemia coronavirus non sarà bloccata larimarrà in isolamento a tempo indeterminato al Castello di Windsor, sono stati cancellati tutti gli impegni pubblici.

Il Sunday Times riferisce che Buckingham Palace rimarrà chiuso nel corso dell’estate, per la prima volta in 27 anni anni, cancellati eventi come Trooping the Colour o Chelsea Flower, appuntamento dedicato a fiori e giardini a cui dal 1953 è stata sempre presente.

A 94 anni e in 68 anni di regno è la più lunga assenza della regina dagli impegni ufficiali, rimarrà in isolamento fino all’inizio dell’autunno.

Elisabetta II attualmente risiede al castello di Windsor con il principe Filippo, che compirà 99 anni il mese prossimo.

Una portavoce di Buckingham Palace ha detto che continua ad essere “impegnata”, sente al telefono una volta a settimana il PM Boris Johnson e riceve quotidianamente le “valigette rosse” con i documenti del governo. Ha aggiunto che Sua Maestà “non farà niente che vada contro le raccomandazioni comunicate alle persone della sua età e intende adottare tutte le precauzioni necessarie”, si tiene in contatto con la famiglia per telefono e videochiamate. La regina sa bene quali sono i rischi di questa lunga assenza visto che come sua madre ha spesso più volte detto: “Essere vista per essere creduta”.

Il suo ultimo impegno pubblico è stato a marzo per il Commonwealth Day all’Abbazia di Westminster, peraltro l’ultima apparizione ufficiale del Principe Harry e Meghan Markle come membri senior della Royal Family.

Nel corso del lungo regno, la regina ha assistito a molti periodi turbolenti ma lei stessa sulla pandemia ha confessato:”In precedenza abbiamo affrontato delle sfide, ma questa è diversa”. (Fonte: Daily Mail)