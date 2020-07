La Regina Elisabetta, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza coronavirus, uscirà dall’isolamento dal castello di Windsor.

La Regina Elisabetta e il Duca di Edimburgo, infatti, ai primi di agosto si trasferiranno al Castello di Balmoral “per l’inizio del loro annuale soggiorno estivo”.

Lo spiega una nota.

La corte britannica, precisa la nota, continuerà a rispettare “le linee guida e le raccomandazioni del governo”.

La Regina e Papa Francesco statuine per… Sorrentino

Un’ironica, a suo modo romantica e delicata quarantena insieme di Papa Francesco e la regina Elisabetta in versione statuine/souvenir.

E’ la storia raccontata nella mini commedia di Paolo Sorrentino per Homemade collezione, di 17 cortometraggi (di durate tra i quattro e gli 11 minuti).

I cineasti, che hanno usato soltanto le attrezzature disponibili nelle case dove hanno passato il lockdown/emergenza, regalano diversi sguardi sulla pandemia.

Un percorso per il globo, da Roma, a Glasgow, da Springs, (New York City) a Beirut, da Clichy Montfermeil (Francia) a Nara (Giappone) attraverso diversi generi.

Homemade nato da un’idea di Lorenzo Mieli per The Apartment (parte di Fremantle) e dei fratelli Larrain per Fabula.

“E stata una grande sfida per chi desidera narrare – spiega nelle note di produzione Sorrentino, che torna a parlare di Pontefici dopo le serie The Young Pope e The New Pope -.

Trovare nella propria casa, e senza nient’altro a disposizione una storia e dei personaggi mi ha fatto sentire come quando, da ragazzino, sognavo di fare questo lavoro”. (Fonti: Leggo, Ansa).