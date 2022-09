Regina Elisabetta, chi è l’erede al trono: la linea di successione della sovrana

Le condizioni della Regina Elisabetta sembrano molto gravi. Ed è quindi è inevitabile che si parli di successione al trono, dell’erede della sovrana che per 70 anni ha regnato sul Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth. La più longeva di sempre.

Regina Elisabetta, chi sarà l’erede al trono in caso di morte

La legge del 1701, Act of Settlement, quella del 2013 Succession to the Crown Act e la Common Law, dettano che una persona è sempre seguita nella successione dal discendente più diretto. E quindi le primissime posizioni sono tutte occupate dalla famiglia del primo figlio della sovrana.

Carlo ha 73 anni, è il primogenito di Elisabetta II. Il primo luglio del 1969 è stato investito del titolo di principe del Galles. È stato soprannominato il “mancato re”, per esser stato allevato per una vita al ruolo di sovrano. Secondo nella linea di successione è il primogenito di Carlo, William. Duca di Cambridge, figlio di Lady Diana, dal 2011 è sposato con Kate Middleton, ha tre figli: si George, William e Louis. Proprio questi ultimi seguono il padre nella linea dinastica. Dopo i figli di William arriva Harry, secondogenito di Carlo, seguito dai figli Archie e Lilibet.

Tutti gli altri

Andrea, terzo figlio di Elisabetta, nato nel 1960, è nono nella linea di successione. Ha avuto due figlie con la sua ex moglie, la duchessa di York, Beatrice ed Eugenia. Dopo lo scandalo Epstein e le accuse di violenza sessuale di Virginia Giuffré si era dimesso nel 2019 da “reale che lavora per casa Windsor”. Lo scorso gennaio la madre gli aveva revocato la perdita di gradi, onori militari e ogni incarico di rappresentanza per la Royal Family.

Beatrice segue il padre, seguita a sua volta dalla figlia Sienna Mapelli-Mozzi, nata l’anno scorso da Beatrice ed Edoardo Mapelli-Mozzi. Quindi la principessa Eugenia, secondogenita di Andrea e Sarah Ferguson, seguita dal figlio August Brooksbank. Solo a questo punto si trova l’ultimo figlio della Regina, il principe Edoardo, classe 1964, ultimo figlio di Elisabetta e Filippo, seguito dai figli James e Lady Louise Windsor. Scivola dopo i fratelli la principessa Anna, nata nel 1950, seconda figlia della Regina, che precede il figlio Peter Phillips e i figli di quest’ultimo Savannah e Isla.