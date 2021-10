Regina Elisabetta, notte in ospedale per accertamenti. E’ la prima volta in otto anni (foto Ansa)

Il Regno Unito è in ansia per la regina Elisabetta, dopo che Buckingham Palace ha reso noto che la sovrana, 95 anni, ha trascorso la notte tra mercoledì e giovedì in ospedale. E’ la prima volta dal 2013, quando venne ricoverata per una gastroenterite.

L’annuncio è stato dato in termini tranquillizzanti, dopo che Sua Maestà era già tornata nel castello di Windsor.

La Regina Elisabetta passa una notte in ospedale per “accertamenti precauzionali”

Ma il riferimento a imprecisati esami o controlli medici cui l’augusta paziente si sarebbe sottoposta in ospedale a scopo apparentemente precauzionale non può non suscitare inquietudine nei sudditi: tanto più sullo sfondo della nuova impennata nel Regno Unito di contagi da Covid – infezione contro cui la monarca è stata vaccinata – e della sensazione di un certo affaticamento riflesso di recente nelle immagini di alcuni dei molteplici impegni pubblici a cui è tornata a dedicarsi di buona lena dopo l’estate, con la consueta dedizione alla corona e al Regno, non senza essere costretta ad appoggiarsi per la prima volta in alcuni spostamenti ad un bastone di sostegno.

Ausilio del tutto inedito per lei, se si eccettua un breve periodo seguito a un infortunio al ginocchio risalente a una quindicina di anni orsono.

La Regina Elisabetta in ospedale: il comunicato di Buckigham Palace

“A seguito del consiglio medico di riposare per qualche giorno – recita la breve dichiarazione diffusa giovedì sera da una portavoce del palazzo reale ai media – la Regina è entrata in ospedale mercoledì pomeriggio per sottoporsi a indagini diagnostiche preliminari. E’ tornata al Castello di Windsor oggi all’ora di pranzo e resta in buono spirito”.

Il breve ricovero sarebbe stato deciso in effetti per “ragioni pratiche”, in modo da consentire alla monarca di sottoporsi ai controlli o esami ritenuti necessari.

Ed Elisabetta II – attesa da non pochi nuovi impegni gravosi nel prossimo futuro, fino ai preparativi del Giubileo di Platino per il suo 70esimo anno di regno, che cade nel 2022 – avrebbe già ripreso posto al suo tavolo da lavoro nel pomeriggio per dedicarsi persino a qualche “leggero” impegno istituzionale.

Il Covid e la morte del principe Filippo

Emergenza Covid a parte, gli ultimi mesi sono stati del resto particolarmente duri per la regina, provata soprattutto dalla perdita del principe consorte Filippo: suo compagno e pilastro di una vita, morto quasi centenario in primavera.