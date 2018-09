ROMA – La regina Paola del Belgio è stata colpita da un ictus stanotte, mentre si trovava a Venezia. Sarà rimpatriata d’urgenza nel pomeriggio all’aeroporto militare di Melsbroek. E’ quanto riporta la rete pubblica belga Rtbf. Non è ancora chiarissima la gravità delle sue condizioni di salute, ma secondo fonti di palazzo reale, la situazione è sotto controllo e l’ex sovrana non è in pericolo di vita.

La moglie di re Alberto ha 81 anni. Il sovrano ha abdicato cinque anni fa in favore del figlio Filippo, sposato con la regina Matilde. Nata a Forte dei Marmi l’11 settembre del ’37, Paola Ruffo di Calabria nata donna Paola Ruffo di Calabria dei principi di Scilla, Palazzolo e Licodia Eubea è stata la regina dei Belgi, dal 1993 al 2013, come consorte di Alberto I.