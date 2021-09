Regno Unito, dal 1 ottobre serve il passaporto per entrare: ma niente visto se rimani 6 mesi

Da domani, venerdì 1 ottobre, tutti i cittadini europei in arrivo nel Regno Unito dovranno avere il passaporto. Lo stabilisce il documento sui confini, il The Border Operating Model, realizzato dal Regno Unito a seguito della Brexit.

Dal 1 ottobre per entrare nel Regno Unito servirà il passaporto

Nel documento, infatti, si stabilisce che le carte d’identità europee, come quella italiana, non verranno più accettate per entrare nel Regno Unito e sarà necessario per tutti i cittadini dell’area Ue dotarsi di passaporto. Secondo il governo britannico, infatti, la carta d’identità è un documento poco sicuro. Per vacanze o brevi viaggi in Gran Bretagna sarà necessario quindi possedere un passaporto valido che non scada prima di lasciare il Regno Unito. Anche i bambini e i ragazzi che in vacanza-studio dovranno avere con sé il passaporto.

Le compagnie aeree hanno iniziato in questi giorni a inviare ai propri passeggeri diretti nel Regno Unito un memorandum per ricordare la necessità di dotarsi del documento necessario per non avere problemi al confine.

Quanto si può rimanere in Gran Bretagna come turisti?

La buona notizia, per ora, è che per fare le vacanze in Gran Bretagna e rimanerci fino a un massimo di sei mesi non c’è bisogno del visto. In quel periodo non può svolgere un lavoro retribuito o non retribuito per un’azienda del Regno Unito o come lavoratore autonomo, chiedere sussidi pubblici, sposarsi o registrare un’unione civile.

Il governo britannico prima della partenza consiglia di acquistare polizze d’assicurazione sul viaggio che includano emergenze mediche, dato che la tessera sanitaria europea non è più valida. La patente di guida invece si può continuare a usare anche nel Regno Unito, ma bisogna dimostrare di essere assicurati. Inoltre i turisti non possono portare con sé più di 10mila sterline in contanti senza doverle dichiarare.

Da ottobre passaporto anche per gli autisti

L’obbligo di passaporto per entrare nel nel Regno Unito comprende anche gli autisti di veicoli industriali. Inoltre l’ingresso sarà più difficoltoso per alcune categorie di merci, che saranno soggette a controlli sanitari e fitosanitari. Questi riguarderanno i prodotti di origine animale destinati al consumo umano e animale e sottoprodotti non destinati al consumo umano; i prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi e gli alimenti e mangimi ritenuti ad alto rischio di origine non animale. Inoltre, scadrà la deroga temporanea per pallet e imballaggi vuoti.

Passaporto per andare nel Regno Unito: quando non servirà

Esistono, però, delle eccezioni in cui basterà esibire la carta d’identità e non il passaporto nel Regno Unito almeno fino al 31 Dicembre 2025. Parliamo dei casi in un cui un cittadino che proviene da un Paese dell’Ue, del SEE o della Svizzera soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:

essere in possesso del settled or pre-settled status (EU Settlement Scheme);

aver fatto la domanda dell’EU Settlement Scheme (attesa dell’esito);

essere in possesso dell’EU Settlement Scheme family permit;

essere in possesso di un permesso di lavoro frontaliero;

essere un S2 Healthcare Visitor;

essere un Cittadino Svizzero in possesso del Service Provider from Switzerland visa.

Stesso discorso vale per i viaggi di chi è residente in UK e vuole raggiungere familiari che sono cittadini dell’Ue, del SEE o della Svizzera. In questo caso sarà necessario esibire un passaporto valido ed almeno uno dei seguenti documenti: