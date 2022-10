Salta nel governo Tory di Liz Truss la poltrona chiave del Cancelliere dello Scacchiere, Kwasi Kwarteng, primo titolare delle Finanze e del Tesoro di origini africane nella storia britannica.

Il 47enne ministro si è dimesso a 40 giorni scarsi dalla nascita del nuovo gabinetto succeduto a quello di Boris Johnson sulla scia della bufera politica e finanziaria alimentata in queste settimane dalla “mini manovra di bilancio” d’esordio d’impronta iper liberista – contenente tagli miliardari di tasse in deficit malgrado l’inflazione, la crisi globale e l’ascesa dei tassi – da lui annunciata in Parlamento il 23 settembre.

Il siluramento di fatto di Kwarteng, richiamato in anticipo nelle scorse ore da una missione negli Usa prima di un’annunciata conferenza stampa in cui si attende che Truss faccia una marcia indietro a vasto raggio su misure fiscali chiave della “mini manovra”, mira ad alleggerire la pressione sulla premier.

Paga l’azzardo della manovra iper liberista

Ma rischia in effetti d’indebolirne ancora di più la posizione, visto che si tratta in sostanza di sacrificare un alleato della prima ora e di cedere agli ultimatum dei mercati e dei contestatori interni alla maggioranza Tory.

Kwarteng, il Cancelliere più effimero della storia britannica

Kwasi Kwarteng, nato in Inghilterra da genitori della buona borghesia ghanese emigrati nel Regno Unito e astro nascente della destra liberista conservatrice con studi all’università di Cambridge alle spalle, paga l’azzardo della manovra di settembre, i calcoli errati sui contraccolpi e il misto di incertezza e arroganza imputatogli sul fronte comunicativo.

L’annuncio delle dimissioni, prima ancora dell’ufficializzazione di Downing Street con lo scambio di lettere di rito con la premier e i riconoscimenti formali per il lavoro svolto, è arrivato dalla Bbc. La quale sottolinea come Kwarteng diventi il cancelliere più effimero per durata dell’intera storia britannica, eccezion fatta per Iain Macleod, che nel 1970 morì appena 30 giorni dopo aver ricevuto l’incarico.