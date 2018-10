LONDRA – Nick Candy, magnate immobiliare britannico, ha stipulato un mutuo da 91 milioni di euro con Credit Suisse UK Ltd per un lussuoso appartamento nell’esclusivo complesso residenziale One Hyde Park a Knightsbridge, Londra.

In Gran Bretagna rappresenta il più grande prestito mai concesso e, secondo i dati del registro fondiario, l’abitazione ha un valore di 182 milioni di euro, il che la rende l’appartamento più caro del Regno Unito, scrive il Daily Mail.

Inizialmente era stato riferito che l’attico era stato comprato da un misterioso acquirente, ma l’accordo di rifinanziamento è stato successivamente rivelato dal Times.

L’attico ora è di proprietà di PHB London Holdings, una società controllata da Candy.

One Hyde Park è stato sviluppato dai fratelli Nick e Christian Candy e tra le proprietà immobiliari è uno dei più costosi in Gran Bretagna.

I fratelli Candy hanno definito One Hyde Park “l’indirizzo più esclusivo del pianeta”. Christian Candy possiede appartamenti situati al decimo piano del valore di 31 milioni e 26,2 milioni di sterline mentre Nick, che è sposato con Holly Valance, nel quartiere possiede anche un attico.

I residenti sono protetti da un anello di sicurezza in acciaio, costato svariati milioni di sterline, gli appartamenti hanno stanze blindate, vetri antiproiettile e sono presenti guardie addestrate dalle forze speciali.

Nell’ascensore ci sono dei sensori per il riconoscimento dell’iride e tutta la posta viene passata ai raggi X.

Un estratto del registro fondiario mostra che l’appartamento B da 160 milioni di sterline è dotato di ampi parcheggi e di cantine per il vino.

Ha una piscina di 21 mt, che sembra sia sempre vuota, un cinema, una sauna, una palestra, un simulatore di golf, una cantina e un servizio di lavanderia e servizio in camera attraverso un passaggio collegato al vicino hotel cinque stelle Mandarin Oriental.

C’è anche un servizio di portineria, una sala conferenze e una biblioteca. One Hyde Park comprende 86 appartamenti distribuiti su quattro padiglioni con vista su Knightsbridge a sud e Hyde Park a nord.