LONDRA – Il peggior hotel di sempre nel Regno Unito? Secondo un gruppo di utenti è il Vale Guest House a Hull, Yorkshire, costretti a mangiare cornflakes in una cassetta di plastica e con tanto di forchetta.

Nelle foto scattate al Vale Guest House nello Yorkshire si vedono macchie di umidità sulle pareti delle stanze che sembrano “celle di una prigione”. Delle 78 recensioni pubblicate su TripAdvisor dal 2009, 31 lo hanno giudicato “terribile”, nove lo hanno valutato “scadente” e otto “nella media”.

Solo 13 lo hanno classificato “fantastico” e 12 “ottimo”, scrive il Daily Mail. In una recensione generosa dii particolari, un utente parla delle stanze, 27 sterline al giorno, poco più di 30 euro, che non erano assolutamente come nelle foto.

Un altro ha scritto:”Preferisco stare in una scatola di cartone che tornare di nuovo in questo posto!”. I nuovi proprietari sostengono di aver rilevato la pensione a giugno e stanno ancora ristrutturando alcune camere. LynneJay ha postato sul sito dell’hotel una recensione e scritto che nella sua stanza c’erano dei problemi: “Una macchia sul lenzuolo e odore di fumo”, inoltre muffa nella zona doccia, sul soffitto del bagno, le piastrelle erano quasi tutte rotte e il tappetino sporco. “Avevamo pagato per rimanere due notti, ma siamo scappati”.

Ma il manager del Vale Guest House oltre che parlare della ristrutturazione, sostiene che alcune recensioni risalgono a quattro anni fa. “Mia moglie lavora duramente per pulire le stanze, non tutti quelli che scrivono una recensione sono stati ospiti dell’hotel. Le pubblicano per calunniare le imprese che lavorano sodo così da estrometterle dal mercato”.