Regno Unito, 11enne salva bambino che stava annegando in mare (foto ANSA)

Un ragazzino di 11 anni ha salvato un bambino che stava annegando in mare. L’episodio è avvenuto nel Regno Unito.

A 11 anni, Eli Harrison è un piccolo eroe. Quando ha visto tra le onde del mare un bambino in difficoltà, a 27 metri dalla riva, si è tuffato dal molo senza esitare.



L’episodio è accaduto a Staithes, nel North Yorkshire. Kayleigh, la madre di Eli ha raccontato: “Eravamo andati in spiaggia per trascorrere la giornata.

“Mentre camminavamo mio marito ha visto il bambino in acqua e prima che potesse posare la borsa, Eli si è tuffato dal molo”.

“E’ tornato a nuoto tenendo un braccio intorno alla vita del bambino. Si vedeva l’acqua uscire dalla bocca. E’ stato un brutto momento”, ha aggiunto Kayleigh.

Il genitori del bambino stavano sistemando le borse, avevano voltato le spalle per un secondo e non si erano accorti che era entrato in acqua con un retino da pesca.

Dopo il salvataggio, la mamma lo ha portato via dalla spiaggia “ma Eli voleva controllare che stesse bene”, ha detto Kayleigh.

La mamma del bambino, come ringraziamento per il gesto coraggioso ha regalato a Eli una banconota da £10.

Kayleigh, assistente sanitaria, ha tre figli Billy di 12 anni, Eli di 11 anni e Gypsie-Rose di 9 anni cresciuti a Staithes e abituati a stare in riva al mare.

Eli in particolare è un bravo nuotatore che ha vinto dei premi e conosce bene le correnti e le maree.

Da grande vorrebbe far parte come volontario, dell’equipaggio delle scialuppe di salvataggio. (Fonte: Daily Mail)