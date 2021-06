Blitz dice

Mottarone, prova sicurezza? Fai salire anche i turisti, sono già qui…Mottarone, corsi di formazione per gli addetti all’impianto? Zero o prevalentemente “sul campo”. Forchettoni a bloccare freni mentre cabina va? “E’ severamente vietato, ma lo facevamo”. Sono stralci di dichiarazioni durante le indagini, sono anche stralci di vita quotidiana, il come va davvero. Che alla […]