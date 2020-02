Repubblica Ceca, scoperto teschio di un “proto-cane”

ROMA – In un sito archeologico risalente a circa 28.500 anni fa, alcuni ricercatori della Repubblica Ceca a Předmostí hanno scoperto un teschio fossile di un “proto-cane” fornendo nuove informazioni su ciò che ha portato alla separazione tra cani e lupi.

Il team, guidato da Peter Ungar, professore di antropologia dell’University of Arkansas ha scoperto degli esemplari di lupo e confrontato i graffi e le scheggiature sui denti insieme agli isotopi chimici presenti in ciascun lupo. Il team, sui denti del proto-cane ha trovato molti e più profondi segni di graffi, il che fa ritenere che sopavvivesse con una dieta che includeva cibi duri, come ad esempio ossa gettate dagli umani.

I ricercatori inoltre ritengono che il proto-cane, oltre a mangiare avanzi buttati dagli esseri umani, avrebbe potuto cacciare, prendendo di mira prede più piccole come le renne o altri animali con ossa che sarebbe stato possibile rosicchiare e sgranocchiare. In confronto al protocane i lupi avevano meno segni, che i ricercatori attribuiscono a una dieta a base di cibi più morbidi, principalmente tessuti muscolari di mammuth lanosi, nella regione un bersaglio comune per i lupi durante quel periodo.

Secondo i ricercatori, queste differenze potrebbero riflettere quella iniziale tra i diversi gruppi di lupi che alla fine porterebbe all’evoluzione dei cani come specie separata, secondo un rapporto di Phys.org. “La microsura del dente è un segnale comportamentale che può apparire generazioni prima che in una popolazione si stabiliscano dei cambiamenti morfologici e sembra essere promettente per distinguere i protocani dai lupi”, ha spiegato Ungar. ll team non riferisce se i diversi campioni provengano effettivamente da due specie separate o mostrino semplicemente due diversi gruppi di lupi.

Il periodo esatto in cui i cani si sono separati dai lupi è ancora oggetto di dibattito: alcuni che affermano che sia accaduto 40.000 anni fa, mentre altri sostengono che sarebbe più “recente” e risalirebbe a 15.000 anni fa. La maggior parte degli studiosi critiene che gli umani abbiano svolto un ruolo importante nella separazione e sottolineano il fatto che le prove archeologiche dell’allevamento del cane precedono quelle dell’agricoltura organizzata. “Lupi integrati nella società umana sono sconosciuti ma i canidi avrebbero potuto svolgere molte funzioni nella vita quotidiana dei popoli del Paleolitico superiore”, scrivono Ungar e il team. “La loro utilità come collaboratori nella caccia e nel lavoro, protettori e compagni, sono ancora oggi le ragioni di questa relazione con l’uomo”.

Fonte: Daily Mail.