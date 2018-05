ROMA – Stephen, 37 anni, di Worcester nel Regno Unito, è rimasto sorpreso quando sul suo telefono è apparsa una notifica che gli annunciava un sms del defunto padre. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Si è precipitato a leggerlo, ma il contenuto del messaggio è stato abbastanza deludente: c’era scritto “test”.

L’uomo ha pensato che quel messaggio fosse stato inviato da sua madre con il vecchio cellulare del padre.

“Ho ricevuto il messaggio sabato mattina presto. All’inizio ero un po’ sorpreso, ma avevo la sensazione che probabilmente fosse stato spedito da mia madre. Sono rimasto sorpreso per qualche secondo, ma non credo nei fantasmi e nell’aldilà, quindi sapevo che non era lui. Mi sentivo triste perché mi manca. Non passa giorno che non mi fermi un attimo per pensare a lui. Inizialmente è stato scioccante ricevere un messaggio da mio padre morto. Soprattutto perché è morto, quindi è impossibile ma anche perché quando era vivo dubito che avrebbe saputo come inviare un messaggio”.

Poco dopo aver ricevuto l’sms dal cellulare di suo padre, Stephen ha ricevuto un messaggio da sua madre che diceva: “Sto per inviare un messaggio dal vecchio telefono di tuo padre per vedere se funziona”. Stephen, allora, una volta parlato con la madre, ha scoperto che la donna non aveva mai annullato il contratto con addebito diretto, che è quindi rimasto attivo negli ultimisei anni.