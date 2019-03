ROMA – E’ il “Robin Hood” spagnolo: a Villarramiel, un piccolo villaggio nel nord della Spagna, un anonimo benefattore ha lasciato sotto la porta di casa o nelle cassetta delle lettere di 15 persone delle buste contenenti fino a 100 euro in banconote. L’inatteso regalo, come ha spiegato il sindaco Nuria Simon all’AFP, ha lasciato confusi gli 800 residenti che cercano di capire perché l’anonimo benefattore abbia scelto quelle 15 persone che tra loro, a quanto sembra, non hanno alcun legame.

“Siamo tutti disorientati e in attesa anche perché non sappiamo da dove venga questo denaro, chi sia il benefattore né quale senso abbia questa generosità”, ha aggiunto Simon. Ad alcuni abitanti sono arrivate solo le buste marroni contenenti denaro, ad altri sono state recapitate insieme a biglietti con messaggi del tipo “La principessa della casa”, scritta corredata da un cuore.

A ricevere il regalo del misterioso benefattore sono state “delle famiglie con figli piccoli, una vedova che vive con il figlio, coppie di persone anziane, coppie di mezza età senza bambini”, ha detto il sindaco e tra i destinatari sembra non ci sia alcun legame. Tra le persone che hanno ricevuto il denaro, c’è stato chi è andato in banca o alla polizia per verificare la validità delle banconote e hanno scoperto che non erano false; le forze dell’ordine non hanno avviato un’indagine poiché non è stato commesso alcun reato.

Fonte: Daily Mail