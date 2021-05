Lava i vestiti in grandi secchi di plastica, fa docce gelide perché non ha l’acqua calda e aspetta sei giorni per le consegne di cibo: Roc Sandford vive una vita molto diversa dalla maggior parte dei milionari.

Sanford, 63 anni, di Londra, vive a Gometra, una remota isola delle Ebridi, al largo del nord-ovest della Scozia, che ha acquistato nel 1992 per circa 690.000 euro. Attivista per il clima, non utilizza combustibili fossili, vive senza auto, acqua calda o riscaldamento centralizzato.

Roc Sandford, il milionario che vive senza auto, acqua calda e riscaldamento centralizzato. Ecco le sue parole

I figli Cato, il maggiore, che lavora per un think tank ambientale, Savannah, Lazer, 20 anni, e Blue, 18 anni, hanno tutti studiato a Londra e trascorso le vacanze scolastiche a Gometra. Attualmente, ormai adulti, nessuno vive sull’isola ma vanno a trovare regolarmente il padre.

“La mia casa è stata costruita circa 160 anni fa e ha cinque camere da letto, una per me e una per ciascuno dei figli” ha spiegato Roc. “Non ha il riscaldamento centralizzato, dunque in inverno può fare molto freddo, al punto che pochi giorni fa il tè si è ghiacciato. Di solito nella mia camera da letto ci sono circa 2° C.

“Ma è un posto incantevole, lo adoro, qui sono molto felice. Per gli standard delle persone normali la mia casa potrebbe sembrare abbandonata, ma per i miei non lo è. “La casa è molto umida perché siamo in mezzo all’Atlantico e la carta da parati tende a cadere”.

Roc, genera l’elettricità tramite un pannello solare ma ammette che va utilizzata in “modo frugale”. “Per me è sufficiente alimentare il computer, i telefoni, gli utensili elettrici e le torce.

“Non possiedo un bollitore elettrico, una lavatrice poiché consumano un’enorme quantità di elettricità. “La lavatrice è forse una delle cose che mi manca di più. Ma è un lusso, posso lavare i miei vestiti a mano. “Li lavo nei grandi secchi di plastica. Li riempio di acqua fredda, non abbiamo acqua calda ed è un’altra cosa di cui ho imparato a fare a meno.

“Mettiamo a mollo i vestiti per un po’ di tempo con il sapone e poi li pestiamo come si fa con l’uva. Quando finisco ho i piedi pulitissimi. Poi sciacquo gli abiti e li appendo alla staccionata”.

Roc Sandford, il milionario che vive senza auto, acqua calda e riscaldamento centralizzato. Ecco la sua dieta

Sull’isola, Roc alleva 300 pecore, segue una dieta vegana e coltiva gran parte del cibo che mangia. “Coltiviamo le verdure: insalata, cavoletti di Bruxelles, pomodori e zucche.

“Sull’isola di Mull c’è un bel negozio che fa consegne. Se ordino la domenica, arriva il sabato successivo. “Ordiniamo lenticchie, fagioli secchi, riso e burro di arachidi, alimenti per cui si andrebbe forse al supermercato.

“Sono vegano ma al momento sto mangiando le uova. Alcuni dei miei figli sono freegan”.

I freegans sono i cosiddetti vegani liberi che recuperano scarti e avanzi alimentari da supermercati, mense, mercati rionali o in maniera più estrema, direttamente dal cassonetto della spazzatura purché, siano in buono stato e le confezioni siano intatte. Roc racconta che attualmente a Gometra vivono solo altre due famiglie e ammette che durante le tempeste l’isola “diventa abbastanza selvaggia”.

“A volte è spaventoso, pensi “questo è troppo”. Anche se la mia casa è costruita in pietra, a volte posso sentirla tremare”. Roc fa regolarmente un viaggio di 17 ore da Gometra a Londra per protestare con Extinction Rebellion, Ocean Rebellion e contro HS2. (Fonte: SUN)