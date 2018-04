REGGIO CALABRIA – A Rosarno, una donna inglese è stata sequestrata e ripetutamente violentata per due settimane da tre uomini: è riuscita a scappare dopo aver allertato la famiglia. La donna, 39 anni e originaria dell’Inghilterra del Nord, aveva incontrato Mamadou Jallow, un migrante del Burkina Faso, su Facebook e si era recata in Germania per iniziare una convivenza.

Alla polizia ha riferito che erano stati costretti a scappare poiché Jallow aveva accoltellato un uomo durante un litigio riguardante la droga e si erano recati a Rosarno, scrive il Daily Mail. Una volta giunti in Calabria, è stata sequestrata, violentata anche da altri due extracomunitari del Mali e dopo 15 giorni è riuscita a scappare da una finestra seguendo le indicazioni della polizia.

Secondo alcuni report, Jallow appena giunti a Rosarno avrebbe svuotato il conto in banca della donna e l’avrebbe costretta ad entrare nella stanza di una casa isolata, dove è stata ripetutamente violentata. Dopo due settimane, è stata in grado di rientrare in possesso del cellullare confiscato e a fare la disperata telefonata alla famiglia che già in precedenza aveva contattato l’Interpol perché da diversi mesi non aveva più notizie di lei.

La polizia ha rintracciato il cellulare, l’ha chiamata e convinta a scappare, dando alla donna le indicazioni. Jallow è stato arrestato poco dopo, insieme agli altri due uomini, e accusato di rapimento, riduzione in schiavitù, violenza sessuale aggravata e continuata, furto.