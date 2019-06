MILANO – Una nuova Camilla nella famiglia reale britannica? Il timore di alcuni tabloid britannici è che Rose Hanbury, ex modella oggi marchesa, possa guastare la serenità dei duchi di Cambridge e della sua ormai ex amica Kate Middleton in particolare.

Il Sun l’ha definita la “rivale di campagna” della duchessa di Cambridge: nel Norfolk, dove Kate e William hanno la casa di campagna, le due coppie risiedono vicine e frequentano la stessa cerchia di amici. O almeno frequentavano…

Ma appena i media inglesi hanno iniziato a chiacchierare troppo di possibili implicazioni sentimentali della marchesa nella vita del duca di Cambridge la casa reale ha minacciato di adire le vie legali, e il gossip si è affievolito.

Diversi i presunti indizi addotti dai tabloid della pericolosità sentimentale della marchesa di Cholmondeley, 35 anni e tre figli avuti da David Rocksavage, marchese di Cholmondeley, 23 anni più grande. Alla cena in onore del presidente americano Donald Trump Hanbury era presente, ma senza fede al dito, e, soprattutto, era dall’altra parte della tavolata rispetto a Kate. E dire che alla cena di Stato in onore dei sovrani spagnoli era seduta di fianco a Harry. Correva l’anno 2017, e di acqua sotto i ponti deve esserne davvero passata molta, vista la regressione del posto a tavola della marchesa.

Ma questo è quel che dicono i tabloid, dediti al gossip oltre ogni notizia. Kate e William, in ogni caso, continuano a mostrarsi in sintonia. Forse di Camilla ne è bastata una. (Fonte: The Sun)