Royal baby, come si chiamerà il figlio di Meghan e Harry? I probabili nomi

ROMA – “Stiamo ancora decidendo il nome, anche se, visto il leggero ritardo, abbiamo avuto un po’ di tempo per pensarci, ma questo sarà il prossimo passo. Vi presenteremo il bambino fra due giorni”, ha annunciato Harry poco dopo la nascita del primo figlio. Normalmente i membri della famiglia reale inglese usano scegliere nomi tradizionali o che abbiano un legame con la storia della monarchia, ma da Harry e Meghan ci si può aspettare ben altro. Al momento in cima alla lista due sono i nomi più quotati, James e Alexander (entrambi favoriti a 4,50) che al momento superano Arthur, Edward e Oliver.

Opzioni più tradizionali potrebbero includere Charles, come il nonno paterno, o Filippo, in onore del Duca di Edimburgo, marito della regina Elisabetta. Ma c’è anche chi addirittura scommette su Henry, come il papà, o su Spencer, il cognome dell’amata Lady D.

In base al Crown Act del 2013, l’ordine di successione al trono segue ormai l’ordine di nascita qualsiasi sia il sesso. In passato, i figli maschi avevano invece la precedenza sulle sorelle. Attualmente la successione al trono britannico vede in prima linea il principe Carlo, seguito dal primogenito William. Poi c’è George, Charlotte e Louis, i tre figli di William e Kate Middleton. Il principe Harry, fratello minore di William, è in sesta posizione, per cui suo figlio è il settimo in linea di successione al trono britannico. (fonte CORRIERE DELLA SERA)