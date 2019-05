LONDRA – Nel giorno della nascita del Royal Baby, il neo papà Harry ha voluto dedicare un pensiero speciale alla mamma, l’amatissima principessa Diana, morta quando lui aveva solo 13 anni. Dopo l’annuncio della nascita, sul profilo Instagram ufficiale Royalbabygingerofsussex è comparso il commovente messaggio: “La nascita del Royal Baby è un evento magnifico e sorprendente e sarebbe stato ancora più bello vedere il piccolo tra le braccia amorevoli della sua nonna Diana! Sappiamo che la principessa ci sorride dal paradiso”.

Il neonato, primo principe con sangue afroamericano di casa Windsor, diventa settimo nella linea di successione al trono britannico di Elisabetta II dopo Carlo, William e i suoi tre figli e lo stesso Harry. Il bambino pesa poco più di 3, 2 chilogrammi ed è nato alle 5,26 di questa mattina, 6 maggio. Confermato quindi l’annuncio ritardato ai media che i duchi di Sussex avevano anticipato a suo tempo, facendo sapere di voler lasciare privato per qualche ora l’evento prima di condividere la notizia in pubblico. Buckingham Palace sottolinea che con la coppia si trova a Frogmore Cottage anche Doria Ragland – la mamma di Meghan, insegnante di yoga californiana di origini familiari caraibiche – la quale “è piena di gioia per l’arrivo del suo primo nipote”. (fonte DAILY MAIL – ANSA)