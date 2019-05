LONDRA – Gaffe alla Camera dei Comuni: un parlamentare si congratula per la nascita del royal baby ma sbaglia e, anziché ai duchi di Sussex, fa gli auguri ai duchi di Wessex. Protagonista del clamoroso scivolone è stato Ian Blackford, capogruppo degli indipendentisti scozzesi dell’Snp (Scottish National Party).

Unendosi agli auguri rivolti da tutti i banchi durante il Question Time per la nascita dell’ultimo nato di casa Windsor, Blackford – il cui partito ha come obiettivo la secessione della Scozia dal Regno e non è quindi propriamente vicino alla corona – ha sbagliato clamorosamente casato, felicitandosi con i “duchi di Wessex” invece che con i duchi di Sussex per il lieto evento, prima di correggersi.

Lo svarione ha suscitato un insistito mormorio in aula, tanto da costringere lo speaker John Bercow a intervenire per consentire al capogruppo dell’Snp di proseguire nel proprio intervento e di passare alla sua consueta polemica anti Brexit contro la premier Tory, Theresa May. I duchi di Wessex in effetti non esistono. Mentre esistono i conti di Wessex: titolo attribuito al principe Edoardo, ultimogenito della regina Elisabetta II, e alla consorte Sophie. (Fonte: Ansa)