LONDRA – “Benvenuti nel club dei genitori privati del sonno”: questo l’ironico augurio di Kate Middleton e William ai neo-genitori Harry e Meghan Markle.

I duchi di Cambridge sono stati intercettati dai giornalisti a margine di una regata di canottaggio, a cui hanno presenziato durante una visita nel Kent, nel sud dell’Inghilterra. Interpellati sulla nascita del nipotino si sono mostrati felici e sorridenti: “Sono assolutamente entusiasta”, ha dichiarato William, dicendo di non veder l’ora di condividere la gioia del fratello.

“Siamo impazienti di vedere il bambino e di sapere quale sarà il suo nome”, gli ha fatto eco Kate, scherzando poi sulla fatica insonne dell’essere genitori di un bebè. “E’ un periodo speciale”, ha quindi sottolineato, dicendosi contenta che il nuovo arrivato abbia un compleanno ravvicinato a quelli dei suoi due figli più piccoli, Charlotte e Louis. “E’ una bella stagione per avere un bambino, la primavera è nell’aria”, ha sorriso.

Intanto, da Berlino, il principe Carlo, erede al trono britannico e nonno del piccolo, ha iniziato a fare incetta di regali. Come ha sottolineato egli stesso incontrando nel primo giorno d’una sua visita ufficiale in Germania in compagnia della consorte Camilla, il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier: dal quale ha ricevuto un orsetto di peluche per il neonato. (Fonti: Ansa, Daily Mail)