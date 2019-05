LONDRA – Prima apparizione pubblica del royal baby, il figlio dei duchi di Sussex Meghan Markle e Harry. Il piccolo è apparso mercoledì 8 maggio, a due giorni dalla nascita, avvolto in una coperta bianca in braccio ad un emozionatissimo papà. Sempre nella giornata di oggi il bebè, di cui ancora non si conosce il nome, conoscerà la sua bisnonna, la regina Elisabetta.

“Ha un un carattere dolcissimo, è davvero calmo”, ha detto Meghan ai giornalisti e fotografi assiepati per l’occasione. “E’ stato un sogno”, ha aggiunto, sorridente al pari di Harry.

Harry e Meghan sono apparsi entrambi emozionati e molto felici. Quando lei ha parlato del carattere calmo mostrato dal bebè in queste prime ore di vita, sono scoppiati all’unisono in una risata: “Non so proprio da chi abbia preso”, ha scherzato lui, noto in gioventù come il principe più scapestrato di casa Windsor.

“E’ un’esperienza magica, davvero meravigliosa – ha poi ripreso Meghan, elegante e vestita di chiaro -. Ho i due più bei ragazzi del mondo e sono realmente felice”, ha continuato rivolgendo lo sguardo al figlio neonato, tenuto in braccio dal marito. “Essere genitori è grandioso e meraviglioso – le ha fatto eco il duca di Sussex, in giacca e cravatta -, sono passati solo due giorni e mezzo o tre, ma siamo semplicemente entusiasti di avere il nostro piccolo fagotto di gioia”. (Fonte: Ansa)