Jude Terry, 47 anni, è stata nominata contrammiraglio dalla Royal Navy e sarà la prima donna in 500 anni di storia della marina britannica a ricoprire questo ruolo.

Ad agosto 2022, Terry entrerà in carica e desidera utilizzare il suo ruolo per aumentare la rappresentanza femminile nelle forze armate. Il ruolo di contrammiraglio equivale a un maggiore generale dell’esercito o vice maresciallo della RAF, posizioni peraltro già ricoperte da due donne. Parlando con il Telegraph della nomina, Terry ha commentato: “Qualcuna doveva pur essere la prima. Ce ne saranno altre”.

Chi è Jude Terry, la prima donna contrammiraglio nella storia della Royal Navy

Il commodoro Terry è nata nel Jersey quando il padre era in mare, a bordo della HMS Tiger, e si è laureata nel 1997 all’Università di Dundee. Nello stesso anno è entrata a far parte del Britannia Royal Naval College e nel 2011 ha conseguito un master sulla difesa presso il Joint Services Command and Staff College. Ha viaggiato sulle navi da guerra nel Golfo, Medio Oriente, i Caraibi e nel 2017 ha ricevuto l’Officer of the Order of the British Empire (OBE) come riconoscimento per il suo lavoro nel Permanent Joint Headquarters, l’hub operativo per le forze armate del Regno Unito.

Nella Royal Navy, attualmente le donne rappresentano il 12% dei circa 30.000 dipendenti. L’obiettivo è di arrivare al 20% entro il 2030.