Un prototipo del nuovo aereo da trasporto militare leggero Il-112V si è schiantato in Russia, nelle vicinanze di Kubinka, nella regione di Mosca. Lo ha detto il servizio stampa della United Aircraft Corporation (UAC). “L’aereo da trasporto militare leggero Il-112V si è schiantato in una zona alberata mentre si avvicinava all’aeroporto di Kubinka per l’atterraggio durante un volo di addestramento”.

“I dettagli dell’incidente dell’aereo militare precipitato in Russia sono allo studio e una commissione sarà istituita per indagare sulle cause dell’incidente”, si legge nella nota. Stando alle prime informazioni, a bordo c’erano tre persone, tutti e tre soldati russi. Lo riporta Interfax.

L’aereo militare precipitato ieri in Uzbekistan

Ieri, lunedì 16 agosto, un aereo militare dell’esercito dell’Afghanistan e precipitato in Uzbekistan, sono morti tutti i soldati a bordo: non è ancora chiaro se sia precipitato o se sia stato abbattuto. Secondo quanto riferito da un portavoce del ministero della Difesa uzbeko, l’aereo militare afghano si è schiantato domenica sera.

“L’aereo militare ha attraversato illegalmente il confine con l’Uzbekistan. È in corso un’indagine” sull’incidente. Questo quanto ha detto il portavoce Bakhrom Zulfikarov, confermando i resoconti dei media uzbeki sull’incidente di ieri nella provincia di Sourkhondario (sud), al confine con l’Afghanistan.