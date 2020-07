Si sposa, va al ristorante, assaggia un dolce, si sente male e muore.

Questa l’incredibile storia di Alexandra Erokhova, una 25enne che sabato, quindi 11 luglio, aveva appena coronato il suo sogno sposandosi a Mosca, Russia.

A raccontare la storia è il Corriere della Sera.

Lei, Alexandra, durante il banchetto, banchetto organizzato in un ristorante nel lussuoso Parco Caricyno, ha assaggiato un dolce e ha improvvisamente iniziato a sentirsi male.

Tutto è precipitato in pochi minuti. Malgrado il rapido intervento dei soccorsi, infatti, per Alexandra non c’è stato nulla da fare.

Allergica alle noci, la 25enne è morta di shock anafilattico.

Un errore incredibile da parte del ristorante che era a conoscenza dell’allergia della sposa.

Sposa che proprio per questo con il ristorante aveva selezionato attentamente tutto il menù.

Ma l’errore è stato commesso sul dolce.

Russia, sposa mangia dolce e muore: le prime ricostruzioni

Alcuni frammenti di noce, raccontano le cronache, infatti sono finite ancora non si sa bene come in alcuni dolci del buffet.

Alexandra ha iniziato a soffocare ed poi è svenuta.

Un vero e proprio dramma.

Inutile l’intervento di tutti. Inutile l’intervento degli ospiti e inutile l’intervento dei medici e dei soccorritori che hanno tentato di rianimarla per un’ora.

La magistratura ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze della tragedia. (Fonte: Il Corriere della Sera).