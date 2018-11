PARIGI – Continuano i problemi di bilancio per la compagnia aerea low cost Ryanair. Le autorità dell’aviazione civile francese (Dgac), hanno sequestrato un velivolo dal valore di 30 milioni di sterline a causa di un presunto mancato pagamento. L’aereo Ryanair pronto a decollare da Bordeaux in direzione di Londra Stansted, è stato bloccato dalle autorità, che hanno fatto scendere i passeggeri per un sequestro del velivolo.

L’autorità dell’aviazione civile francese ha messo a terra il Boeing 737, interrompendo i piani di viaggio dei 149 passeggeri prenotati sul volo 1783 per Stansted. Ai viaggiatori è stato detto informalmente dai funzionari francesi che l’aereo era stato sequestrato a causa di un debito non pagato e non sono mancate le polemiche.

Come riporta l’Independent la controversia è incentrata sui pagamenti effettuati a Ryanair durante il suo uso di breve durata dell’aeroporto di Angouleme nel sud-ovest della Francia, sulle quali la Commissione europea ha stabilito un risarcimento.

Il volo ha subito un grave ritardo: sarebbe dovuto arrivare a Londra alle 18, invece l’atterraggio c’è stato alle 23:30. Secondo le norme sui diritti dei passeggeri aerei europei, ciascuno dei passeggeri dovrebbe ottenere un risarcimento pari a 250 euro, che per Ryanair significherà una spesa di quasi 38mila euro.