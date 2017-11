ROMA – Le condizioni di lavoro all’interno di Ryanair tornano sotto i riflettori questi giorni. A bordo degli aerei, gli assistenti di volo devono vendere più prodotti possibile, altrimenti rischiano pesanti sanzioni.

Fanno molto discutere infatti i contenuti di una lettera inviata il 17 novembre scorso a un assistente di volo impiegato all’interno dei Boeing 737 della principale low cost europea e compagnia numero uno per passeggeri trasportati nel Vecchio continente:

“Non hai mai venduto cosmetici. Nel 98% dei voli non hai piazzato profumi o regali. Nell’86% hai fatto guadagnare meno di 50 euro. Si tratta di prestazioni inaccettabili ed è chiaro che non stai facendo il tuo lavoro a bordo. Dal 1° dicembre 2017 i tuoi turni non saranno più organizzati su 5 giorni di lavoro e 3 di riposo, ma sarai a disposizione della compagnia a coprire i buchi nella tua base di riferimento. Se non ci saranno miglioramenti prenderemo ulteriori provvedimenti”.

La lettera la pubblica in esclusiva il Corriere della Sera. Ad inviarla è stata WorkForce International, agenzia interinale ingaggiata dal vettore irlandese nel reclutare hostess e steward, e che elenca nel dettaglio la performance di un impiegato nel periodo 1° aprile-9 novembre 2017.

Scrive il Corriere che l’azienda ha analizzato 12 oggetti che avrebbe dovuto vendere a bordo scoprendo che la performance della hostess è stata bassissima:

“Analizzando i 251 voli in cui hai lavorato abbiamo notato che con te la capacità media di spesa dei passeggeri è stata del 48% inferiore al budget previsto’, esordisce il messaggio ‘strettamente privato e confidenziale’. (…) ‘Nel 42% non hai venduto prodotti da bar. Nell’82% non hai venduto dolci. Nel 100% non hai venduto cosmetici. Nel 98% non hai venduto profumi. Nel 68% non hai venduto cibo fresco. Nel 98% non hai venduto idee regalo. Nel 72% non hai venduto alcolici. Nel 73% non hai venduto gratta e vinci. Nel 69% non hai venduto merende. Nell’86% i tuoi ricavi sono stati inferiori ai 50 euro. Nel 38% hai registrato zero ricavi: cioè non hai venduto nulla’.