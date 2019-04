ROMA – Dopo la policy sul bagaglio a mano, Ryanair introduce il “supplemento neonati”. I bambini sotto i 2 anni di età pagheranno 25 euro a tratta. Ryanair ha precisato che “non si tratta di una novità, esisteva già in passato e nell’ultimo anno non ci sono stati rincari”. Il supplemento è esplicitato nel documento su “termini e condizioni” di viaggio della compagnia irlandese. Nella tabella allegata si legge dei “supplementi facoltativi” in cui sono indicati 25 euro “per neonato/per tratta (per bambini di età inferiore ai 2 anni sia per il viaggio di andata che di ritorno)”.

Per Federconsumatori, l’associazione dei consumatori, “la disperata corsa al guadagno di Ryanair sembra non avere più limiti”. Inoltre, “il supplemento, già di per sé assurdo, appare ancora più ingiustificato se si considera che i bimbi devono viaggiare in braccio ai genitori con una cintura apposita fornita dal personale di bordo: l’utente, quindi, si trova a pagare di più senza ricevere alcun vantaggio né servizi aggiuntivi”.

Secondo quanto sostiene l’associazione, il sovrapprezzo per il neonato non viene evidenziato nel momento della prenotazione del volo. Repubblica.it ha anche effettuato una simulazione di acquisto che lo conferma. “Quando si aggiunge il neonato si fa presente che deve viaggiare in braccio e si offrono alternative per acquistare un posto più comodo. I 25 euro per tratta appaiono solo nella schermata di pagamento. Una prassi non del tutto trasparente: un utente un po’ distratto o anche poco avvezzo alle prenotazioni online potrebbe non accorgersi dell’applicazione del balzello” per i consumatori”, si legge.

La compagnia aerea ha diffuso una nota ufficiale: “Il costo del biglietto Ryanair applicato ai neonati – uno standard del settore – non è aumentato nel corso dell’ultimo anno, dal momento che continuiamo ad offrire le tariffe più basse d’Europa con un prezzo medio pari a 39 Euro. Tutte le tariffe sono visionabili e chiare sul nostro sito. Ryanair non ha costi extra nascosti e tutti i servizi opzionali e le tariffe vengono evidenziate e devono essere accettate dai clienti prima della prenotazione”.

Blitzquotidiano ha effettuato una simulazione per un volo da Roma a Parigi, nel mese di maggio. Quando si aggiunge il neonato tra i passeggeri, il portale segnala che deve viaggiare in braccio e si offrono alternative per acquistare un posto più comodo. I 25 euro per tratta appaiono solo nella schermata di pagamento. (fonte ANSA)