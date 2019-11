Ryanair condannata: illegittimo far pagare il bagaglio a mano ai passeggeri

MADRID – Ryanair è stata condannata da un tribunale di Madrid per aver fatto pagare un supplemento di 20 euro per il trasporto di un trolley. La compagnia aerea irlandese dovrà restituire la somma, oltre agli interessi, al passeggero a cui tuttavia è stato negato il risarcimento per danni morali.

Nonostante la decisione del giudice di Madrid, sentenza che non può essere impugnata, Ryanair ha dichiarato che è un “caso isolato” e che non cambierà le regole secondo cui per portare a bordo il bagaglio a mano bisogna acquistare il biglietto “priority” per una valigia fino a dieci chili, oltre alla propria borsa.

A presentare un reclamo è stato un passeggero che aveva dovuto pagare 20 euro in più rispetto al costo del biglietto per poter portare a bordo il bagaglio.

Il giudice ha ritenuto la misura adottata dalla compagnia aerea come “abusiva” poiché viola i diritti dei passeggeri.

Fonte: Daily Mail.