ROMA – Ryanair sta guadagnando quotidianamente quasi 6 milioni di euro, grazie ai passeggeri che pagano tariffe supplementari in aggiunta a quella del biglietto aereo. La compagnia aerea con sede a Dublino, ha rivelato di aver accumulato solo nello scorso anno la sorprendente somma di 1,75 miliardi di sterline per "entrate accessorie" derivanti da spese per i bagagli, imbarchi prioritari, posti riservati e noleggio auto.

Ryanair ha attribuito parte della crescita, al successo di Ryanair Labs che ha lavorato al sito Web e app per accrescere da parte dei passeggeri, l’utilizzo di servizi extra che attualmente rappresentano il 28% delle entrate di Ryanair.

La compagnia irlandese ha visto aumentare le entrate e i profitti annuali dell’8%, nonostante lo scorso anno abbia annullato oltre 20.000 voli a causa dell’emergenza ferie dei piloti.

Ryanair ha avvertito tuttavia che dopo l’aumento dell’1% delle tariffe nel 2017, ce ne sarà un’altro il prossimo anno a causa del prezzo del petrolio e i costi del personale. Fatto a cui non hanno prestato molta attenzione gli investitori poiché le azioni sono aumentate del 2,5%, sono salite a 15,90 euro.