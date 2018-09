ROMA – La compagnia aerea Ryanair ha annunciato un nuovo sciopero europeo per venerdì 28 settembre 2018. Dopo gli ultimi scioperi di luglio e agosto, la compagnia di voli low cost ha confermato la data per settembre. A scioperare sono gli assistenti di volo non solo italiani, ma anche quelli del Belgio, Olanda, Portogallo e Spagna.

I voli cancellati sono 190, secondo Ryanair saranno 30mila i passeggeri che subiranno l’impatto degli scioperi, definiti dalla compagnia “non necessari”. “Oltre il 90 per cento dei 2.400 voli e dei 450mila clienti – si legge nel comunicato della compagnia – non verranno toccati da questi scioperi non necessari”.

Ryanair “si scusa” con i 30mila clienti che prevede verranno danneggiati dagli scioperi e quantifica nell’8 per cento i voli che verranno cancellati nella giornata di venerdì.

Alla base dello sciopero di Ryanair c’è ancora una volta la richiesta di migliori condizioni di lavoro, nonostante poco tempo fa la compagnia irlandese abbia firmato un accordo con i piloti.

Il direttore marketing, Kenny Jacobs, ha detto che “la maggioranza dei voli e dei servizi funzionerà normalmente e trasporteremo la stragrande maggioranza dei 400mila passeggeri attesi quel giorno. Questo sciopero sarà un fallimento”. Ma Yves Lambot, il segretario del sindacato del personale di volo di Ryanair in Belgio, sostiene che lo sciopero del 28 settembre sarà invece peggiore di quello del luglio scorso, che aveva provocato 600 voli cancellati.

Come per i precedenti scioperi, ad oggi non è ancora stata pubblicata la lista dei voli cancellati. Per ottenere ulteriori informazioni è consigliabile controllare il sito della compagnia aerea.