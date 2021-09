Saman Abbas, lo zio arrestato a Parigi: era scappato da Novellara dopo la scomparsa della ragazza

Lo zio di Saman Abbas, Danish Hasnain, è stato arrestato questa mattina a Parigi. Il pachistano è stato bloccato dalla polizia francese, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, rintracciato in collaborazione con i carabinieri del nucleo investigativo di Reggio Emilia. Hasnain è uno dei cinque parenti della 18enne indagati per l’omicidio. La giovane si era ribellata a un matrimonio forzato in patria ed è scomparsa da Novellara a fine aprile.

Saman Abbas, le ricerche del corpo continuano

Le ultime notizie sulla scomparsa di Saman Abbas, passano da una lettera anonima al Resto del Carlino che spinge le ricerche verso il fiume, dove il corpo della 18enne si troverebbe da sempre, “fatto a pezzi e dato in pasto ai pesci”. Un’ipotesi sulla quale i Carabinieri avrebbero dato poco credito.

Scomparsa Saman, si cerca anche il cugino

Ora la speranza per gli inquirenti è di avere qualche informazione oltre che dallo zio anche da uno dei cugini di Saman che è stato fermato in Francia e da qualche giorno si trova in carcere a Reggio Emilia. Dopo di che si attendono le mosse dell’Interpol, la polizia internazionale che potrebbe riuscire a organizzare un interrogatorio in Pakistan dai genitori di Saman, che nel frattempo non sono rientrati nella loro casa di famiglia, dove avevano detto di essersi recati, subito dopo la sparizione della ragazza, perché un loro parente stretto si era sentito male. Sul fronte internazionale si muovono anche le ricerche del cugino di Saman, accusato con lo zio oggi arrestato, di essere l’esecutore materiale del delitto.