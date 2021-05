L’astronauta Samantha Cristoforetti sarà la prima donna europea al comando della Stazione spaziale internazionale (ISS), la terza al mondo dopo due americane: accadrà nel corso della Expedition 68 che la vedrà in orbita nel 2022. Lo annuncia l’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Samantha Cristoforetti: “Ritornare sulla Stazione spaziale internazionale per rappresentare l’Europa è un onore di per sé”

Samantha Cristoforetti si dice “onorata” della nomina. “Ritornare sulla Stazione spaziale internazionale per rappresentare l’Europa è un onore di per sé”, dice AstroSamantha. “Sono onorata della mia nomina alla posizione di comandante e non vedo l’ora di attingere all’esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare una squadra molto competente in orbita”.

La Cristoforetti sarà la terza donna al comando della Stazione spaziale: prima di lei solo le statunitensi Peggy A. Whitson (due volte comandante, nel 2007 e nel 2017) e Sunita Williams (nel 2012).

La sua nomina è arrivata dopo la firma di un accordo di massima siglato lo scorso 19 maggio dai partner internazionali della Iss (ovvero dai rappresentanti di Esa, Nasa, e delle agenzie spaziali di Russia, Giappone e Canada) in attesa di una più completa e dettagliata programmazione delle prossime operazioni.

Samantha Cristoforetti, il lancio è previsto nel 2022 con l’equipaggio della missione Crew-4

Il lancio di AstroSamantha è previsto nel 2022 con l’equipaggio della missione Crew-4 a bordo della navetta Crew Dragon di SpaceX: con lei partiranno anche gli astronauti statunitensi Kjell Lindgren e Bob Hines.

Samantha Cristoforetti, alla sua seconda esperienza in orbita dopo la missione Futura (durata quasi 200 giorni a cavallo tra 2014 e 2015), sarà il quinto comandante europeo della Iss: prima di lei anche Luca Parmitano, che ha ricoperto il ruolo durante la sua ultima missione Beyond diventando il primo comandante italiano e il terzo europeo.