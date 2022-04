L’artista belga Sarah Talbi, è nata senza braccia ma è riuscita a prendersi cura della figlia Lilia, per lavarla e vestirla utilizza i piedi.

Al Daily Mail ha raccontato che per per far uscire Lilia, tre anni, dalla sua culla, le ha insegnato a metterle le braccia intorno al collo e usa la forza degli addominali per sollevarla e metterla sul pavimento.

Talbi, prepara le pietanze seduta su uno sgabello davanti al piano di lavoro: con un piede tiene il coltello e con l’altro le verdure.

Ha ammesso che quando la figlia era appena era molto fragile e temeva di farle male.L’artista ha aggiunto di non aver mai parlato della vita personale sul suo canale Youtube, dove presenta i suoi quadri, ma ha iniziato a farlo quando alcuni dei suoi follower hanno posto delle domande su come lei e il marito hanno affrontato la nascita di Lilia.

Sarah Talbi, 274mila follower su YouTube

La pittrice, ha più di 274.000 follower sul suo canale che vogliono saperne di più sulla sua arte ma anche sulla sua vita. “È incredibile e pazzesco che così tante persone siano iscritte al mio canale Youtube”, ha detto. “E’ interessante che attualmente la disabilità sia mostrata e sdrammatizzata. Mi piace far vedere che la mia vita è normale come quella di chiunque altro. Penso che i miei follower capiscano che, tutto sommato, la mia vita e la loro non sono poi così diverse”, ha aggiunto.

Talbi ha affermato di aver parlato della sua disabilità con sua figlia. “La mia disabilità non è un tabù e Lilia lo capisce molto bene. Io stessa sono molto sorpresa di come agisca con naturalezza riguardo al mio handicap, come se fosse solo un dettaglio.

“Dice: “La mamma non ha le braccia, ma ha i piedi” o “Alcune persone hanno le braccia e altre no”.

Sebbene abbia affrontato alcune sfide, Sarah sostiene che il marito è un papà presente. “Non sto crescendo mia figlia da sola, ha un padre molto bravo e molto coinvolto”.

Sarah Talbi, la paura di far male alla figlia appena nata

Ma i primi giorni della nascita di Lilia per la neomamma sono stati una sfida: ha dovuto capire la maternità avendo una disabilità.

“Le sfide sono state maggiori nei primi tre mesi, quando un bambino è incredibilmente fragile”, ha detto Sarah. “Avevo molta paura di far male alla bambina e il padre ha preso il controllo della situazione.

Sarah ha spiegato che è stata in grado di cambiare i pannolini di Lilia usando le dita dei piedi ma ha fatto affidamento sul marito per prenderla dalla culla fino a quando la bambina non è stata in grado di aggrapparsi al collo della mamma.

Nel corso degli anni, per Sarah è diventato più facile prendersi cura da sola di Lilia. Pochissime persone l’hanno presa di mira o molestata online. “Penso che le persone cattive vedano in me le difficoltà che loro stesse non riescono a superare nella vita quotidiana”, ha osservato la pittrice.

Parlando di ciò che spera di ottenere dal suo canale, ha detto che vuole trasmettere questo messaggio: “Essere diversi non è un problema, tutti possiamo vivere la vita che abbiamo deciso di realizzare per noi stessi”.