LONDRA – Scopre un messaggio a luci rosse sul cellulare del marito, va su tutte le furie e costringe l’aereo ad un atterraggio d’emergenza.

Pauline Gordon, 66 anni, e Ronald St. Ville, 53, erano decollati [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] serenamente da Londra a bordo di un volo Jet2 diretto alle Canarie. Una volta a bordo, però, lei ha scoperto il messaggio. La moglie, furiosa, ha anche colpito il marito.

E alla fine il pilota si è visto costretto ad un atterraggio d’emergenza in Portogallo. L’episodio è avvenuto nel 2017 ma ora, a un anno di distanza, i due sono finiti a processo per aver messo a rischio la sicurezza del volo.

In una dichiarazione sul blog della compagnia aerea, l’amministratore delegato di Jet2.com, Phil Ward, ha scritto: “È stupefacente pensare che certe persone si comportino in modo violento in un velivolo pieno di turisti e famiglie. Come compagnia aerea a misura di famiglia adottiamo un approccio di tolleranza zero per i comportamenti di disturbo in tutte le forme e siamo assolutamente intenzionati a intraprendere tutti i passi necessari per recuperare le perdite causate dal comportamento di questa coppia”.

Per la cronaca: Pauline alla fine ha perdonato Ronald.