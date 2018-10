EDIMBURGO – Un ragazzo di 22 anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo che un cane gli ha strappato il pene e i testicoli. Il giovane non ha ancora ripreso i sensi dopo essere aggredito da un Old English Bulldog domenica scorsa. L’aggressione è accaduta a Haddington, in Scozia. I soccorritori, allertati dai vicini che avevano sentito delle urla provenire dall’appartamento dove viveva il ragazzo, hanno rinvenuto il 22enne in una pozza di sangue. Al suo fianco c’era il cane, a sua volto coperto di sangue.

Il 22enne è stato portato d’urgenza all’Edinburgh Royal Infirmary con gravi ferite alla zona inguinale. La polizia scozzese ha confermato l’incidente, rivelando di aver aperto una indagine.

Un portavoce della polizia ha aggiunto: “I servizi di emergenza sono arrivati in una proprietà nella zona di High Street intorno alle 14:30. Un uomo di 22 anni è stato portato al Royal Infirmary di Edimburgo dal Scottish Ambulance Service”. Il ragazzo è stato poi trasferito al Western General Hospital dove è tutt’ora ricoverato. Le indagini sulle circostanze dell’incidente sono in corso e il cane è stato posto in un canile. La polizia non è ancora riuscita a sentire la vittima che versa in stato di incoscienza. Non è chiaro se la bestia fosse di proprietà del 22enne.