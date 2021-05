Scozia, Isle Martin: si cerca un custode per un’isola disabitata da oltre 30 anni

In Scozia si cerca un custode per un’isola disabitata da oltre trent’anni: Isle Martin.

L’annuncio è stato pubblicato su Facebook dall’Isle Martin Trust, ente benefico proprietario appunto della Isle Martin, meno di due chilometri quadrati di superficie ad appena cinque minuti di barca dalla costa della Scozia, nei pressi della città di Ullapool.

Scozia, Isle Martin: si cerca un custode per un’isola disabitata. Ecco l’annuncio

L’ente, come racconta il Corriere della Sera, ritiene necessario affidare a qualcuno, una persona o una coppia, la cura dell’isola, paradiso del birdwatching e sede di un festival delle Alghe (dal 6 al 12 settembre), con due spiagge e una capanna museo ed è frequentata da non molti turisti nonostante il grande interesse naturalistico.

L’ente proprietario , per accrescere l’appeal della zona, punta inoltre a rendere l’isola plastic free e sostenibile. Il custode – secondo l’annuncio – dovrà essere in grado di condurre una barca fino alla terraferma in caso di necessità, dovrà prendersi cura dell’isola con piccoli interventi di manutenzione, dovrà pulire i bagni pubblici, far rispettare le norme anti-Covid e accogliere i turisti. Potrà inoltre allestire un punto di ristoro o un piccolo bar.

Scozia, Isle Martin: si cerca un custode per un’isola disabitata. Quanto si guadagna?

Ma quanto si guadagna? 150 sterline a settimana ma l’impegno comunque non dovrebbe superare le tre ore al giorno e non ci sono bollette da pagare.

Infatti, sull’Isola, non c’è acqua corrente e l’elettricità è garantita da un piccolo generatore in grado di alimentare al massimo un piccolo computer o qualche luce.

Secondo Becky Thomson, direttrice dell’ente proprietario, “e a qualcuno piacesse la terra, se volesse potrebbe far rivivere il nostro orto. E’ un posto tranquillo, non ci sono automobili, né strade. Solo natura”.

Il termine scade il primo giugno quindi… sbrigatevi.