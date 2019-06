EDIMBURGO – Dopo 40 anni a Inverness, in Scozia, la polizia potrebbe aver risolto il mistero della scomparsa di Renee MacRae, 36 anni, e di suo figlio Andrew, tre anni: in una cava sono infatti state trovate delle ossa e alcune parti di un passeggino.

Il 12 novembre 1976 madre e figlio scomparvero dalla loro abitazione di Inverness. La BMW di Marc Rae fu ritrovata macchiata di sangue e bruciata a circa 12 miglia dalla città. Le ipotesi su un possibile omicidio all’epoca furono molte ma i corpi non furono mai trovati.

Il mese scorso gli agenti hanno iniziato a prosciugare la cava di Leanach a Culloden, a circa quattro miglia di distanza, e attualmente stanno esaminando i resti per capire se siano collegati a MacRae e al piccolo Andrew.

Separata dal marito, quel giorno MacRae stava andando a Perth per incontrare l’amante sposato Bill McDowell, contabile dell’ex marito, il padre di Andrew. Prima di andare a Perth aveva lasciato Gordon, il figlio maggiore che all’epoca aveva nove anni, all’ex coniuge.

Nel 2004 la polizia aveva riesaminato il caso e nel 2006 nominato un sospettato in un report al procuratore ma non c’erano prove sufficienti per portare avanti un procedimento giudiziario. Bill McDowell, che ora vive in Cumbria, è stato interrogato dalla polizia, ma ha decisamente negato un coinvolgimento, una posizione mantenuta nel corso degli anni.

La ricerca alla cava è stata motivata da nuove informazioni arrivate dopo un pubblico appello e la polizia, secondo una fonte, ritiene che sia “l’unica possibilità per risolvere il caso”. (Fonte: Daily Mail)