Scozia, viaggia 4 ore e mezza sulla moto d’acqua per vedere la fidanzata: condannato a 4 mesi per aver violato norme Covid )(foto Ansa d’archivio)

Un Romeo dei nostri giorni. Dale McLaughlan, 28 anni, aggira il blocco Covid viaggiando 4 ore e mezzo su una moto d’acqua per vedere la fidanzata ma è stato scoperto e arrestato.

Passerà quattro settimane dietro le sbarre per aver violato le norme anti-contagio. McLaughlan era partito da Irvine, Scozia, e attraversato il Mare d’Irlanda fino all’Isola di Man, 25 miglia per incontrare la sua amata Jessica Radcliffe.

Viaggia 4 ore e mezzo sulla moto d’acqua per vedere la fidanzata

In alcune foto si vede l’arrivo di McLaughlan sull’isola di Man dopo l’audace traversata sulla moto d’acqua, nonostante prima di quel momento non ne avesse mai guidata una.

McLaughlan pensava che il viaggio sarebbe durato 40 minuti, ma in realtà a causa del maltempo ci sono volute quasi cinque ore. Dopo essere finalmente approdato, ha dovuto percorrere altre 15 miglia a piedi prima di arrivare finalmente a casa dell’amata Jessica che vive a Douglas, la città più grande dell’isola.

Solidarietà su Twitter da (quasi) tutti

Gli utenti di Twitter sono rimasti incantati dall’impresa romantica, dicendo che per l’impegno meritava una medaglia o addirittura un cavalierato.

Ma un residente sull’isola di Man non è rimasto ammirato dal gesto romantico e ha bollato il giovane un “idiota” per aver fatto la traversata.

Secondo le leggi attuali dell’Isola di Man, possono entrare solo i non residenti a cui è stato concesso un permesso speciale.

Mentre sbatteva in carcere McLaughlan per quattro settimane, il vicesceriffo Chris Arrowsmith gli detto: “Non solo hai messo a rischio la popolazione dell’isola di Man, ma hai rischiato tu stesso”.

In Tribunale è emerso che McLaughlan non aveva esperienza nell’uso di scooter d’acqua e il giudice ha sottolineato che se fosse successo qualcosa avrebbero dovuto chiamare in soccorso i servizi di emergenza.

“Questo dimostra la stoltezza della sua condotta”, il commento lapidario del giudice.

L’avvocato difensore Deborah Myerscough ha affermato che viaggiando su uno scooter d’acqua nel Mare d’Irlanda è “qualcosa che anche in piena estate nessuno farebbe”.

Aggiungendo che ciò indicava il suo stato d’animo: “Chiaramente ha dei problemi psichici” (fonte: Daily Mail).