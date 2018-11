GLASGOW – Un gruppo di mamme di Falkirk, in Scozia, ha elogiato due uomini, padre e figlio, per aver fermato un pedofilo. Viper MacDonald ha detto di essersi accorto che “qualcosa non andava” quando ha visto un uomo di mezza età che chiacchierava con due bimbe vicino a un parco giochi. Con l’aiuto di suo figlio Brandon, 18 anni, Viper ha portato le piccole in salvo e ha trattenuto l’uomo mentre aspettavano che arrivasse la polizia.

Padre e figlio non sapevano che l’uomo che avevano fatto arrestare era John Bermingham, 52 anni, precedentemente condannato per aver aggredito sessualmente una bambina di 11 anni. L’uomo è stato arrestato e accusato del tentato sequestro delle bimbe.

Viper e Brandon sono stati elogiati per le loro azioni nel corso della Police Scotland Bravery and Meritorious Conduct Awards a Tulliallan. Le mamme delle bambine coinvolte hanno espresso la loro gratitudine: “Ci sentiamo in debito con Viper e Brandon. John Bermingham è un mostro e questi uomini hanno salvato le nostre bimbe da qualcosa di terribile”.

Quando la polizia ha arrestato Bermingham, ha scoperto che con sé aveva preservativi, caramelle e sonniferi. In precedenza era stato condannato a 12 anni nel 2002 per aver aggredito sessualmente una donna di 18 anni e una bambina di 11 anni nel giro di un’ora.