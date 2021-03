Scozia, vive per anni con il cadavere della moglie “perché non voleva rimanere solo” (foto Ansa)

Viveva da anni con i resti ormai scheletrici della moglie perché non voleva rimanere solo. In Scozia, Daniel Malley, 78 anni, aveva tenuto nascosta la morte della moglie e alla polizia, ha detto che non poteva accettare che Christina fosse deceduta.

Secondo quanto affermato dall’uomo, la moglie sarebbe “morta per cause naturali alcuni anni fa”. Una fonte ha riferito:

“Ha tenuto il corpo in casa perché non voleva essere separato dalla moglie nella vita e nella morte. “Aveva detto a tutti che era andata all’estero ma la maggior parte dei vicini non sapeva nemmeno della sua esistenza”.

Scozia, vive per anni con il cadavere della moglie “perché non voleva rimanere solo”. Si erano sposati nel 1976

Il corpo di Christina è stato trovato nella casa di Cove, Aberdeen, dove viveva con Daniel dal 1995. Si erano sposati nel 1976. Quando la donna, che ora avrebbe compiuto 80 anni, non si è presentata alla vaccinazione COVID, le infermiere di zona sono andate a cercarla e hanno fatto la sorprendente scoperta. (Fonte: SUN)