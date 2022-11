Sequestrati 430 chili di cocaina in Albania. Il carico era partito dalla Colombia

Almeno 430 chili di cocaina, il cui valore sul mercato raggiungerebbe i 40 milioni di euro, sono stati sequestrati dalle autorità giudiziarie albanesi in un’operazione coordinata anche con gli omologhi montenegrini. Lo ha reso noto a Tirana, la Procura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata. In manette sono finite 10 persone, membri albanesi del gruppo coinvolto nel narcotraffico. Resta ricercato invece un cittadino colombiano, incaricato all’estrazione della cocaina nascosta tra un carico di 24 tonnellate di fertilizzanti chimici.

La segnalazione

Il carico era partito lo scorso maggio dalla Colombia, ed ha raggiunto un porto montenegrino lo scorso luglio, da dove è stato trasportato in camion in Albania. La presenza della cocaina sarebbe stata segnalata dalla Dea statunitense. Le autorità giudiziarie albanesi e quelle montenegrine hanno deciso di sorvegliare tutto il percorso, per poter scoprire il gruppo dei narcotrafficanti. La procura ha raccontato oggi che il carico, è stato inizialmente spostato in varie città,, per poi essere portato in un unico magazzino, in un villaggio nella zona di Fier, a poco più di 100 chilometri a sud di Tirana, dove era stato allestito il laboratorio, presso il quale sarebbe avvenuta l’estrazione della cocaina.