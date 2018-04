BELGRADO – Un aereo militare serbo è precipitato oggi, mercoledì 11 aprile, nel nord del Paese.

Nel darne notizia, il ministero della difesa ha detto in un comunicato che, nel tentativo di catapultarsi, uno dei due piloti è morto, mentre l’altro è rimasto ferito ed è stato condotto nell’ospedale militare di Belgrado.

Il ministero ha aggiunto che l’incidente – nel quale è rimasto coinvolto un velivolo ‘Super galeb G-4’ – è avvenuto per cause ancora da accertare intorno alle 9.50 non lontano dalla località di Kovacica.