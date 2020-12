Jen Stephens, 23 anni, di Prestwich, Manchester, ha rivelato di fare l’amore con il fidanzato 24enne una volta l’anno, il 25 dicembre – il suo regalo di Natale – e nel 2019 è rimasta incinta.

La giovane mamma ha imposto il divieto di fare ses*o tutto l’anno con eccezione del 25 dicembre e ritiene che il compagno Rob Walker, 24 anni, per questo la desideri ancora di più.

In un’intervista esclusiva con Fabulous, Jen ha spiegato: “So che sembra folle ma per noi funziona. Il fatto di aver accantonato il Natale per fare se*so come coppia ci ha effettivamente resi più forti, ora ci desideriamo ancora di più. Per il resto dell’anno siamo felici di baciarci e coccolarci”.

Mentre la maggior parte delle famiglie britanniche assisterà al discorso della regina, Jen e Rob festeggeranno il loro “merry sex-mas”, un Buon Natale all’insegna del ses*o.

Natale 2019, il concepimento di Arabella

A Natale 2019, la coppia ha concepito Arabella, tre mesi. Jen dice: “Non andiamo pazzi per il ses*o. Vale la pena aspettare. È il giorno più bello dell’anno, perché non renderlo ancora migliore?”

“Non mi aspetto che le persone capiscano le nostre regole e non ci interessa che lo facciano”.

La giovane coppia non è la sola ad apprezzare il romanticismo vecchio stile rispetto al praticare regolarmente ses*o.

Secondo un recente sondaggio, pubblicato sul Guardian, il 40% dei giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni non ha mai fatto sesso e il 6% lo fa meno di una volta all’anno.

I millennial attribuiscono il calo della libido alla pressione del lavoro, la stanchezza e privilegiano la qualità delle relazioni rispetto alla quantità di ses*o. (Fonte: Sun)