ROMA – C'è un nuovo Igor il Russo, un irlandese di nome Shane O'Brian. E' uno spietato assassino ed è nella lista delle persone ricercate più pericolose in Europa. Da due anni è latitante dopo aver brutalmente ucciso un giovane di 21 anni in un pub. Pare che ora si sia nascosto in Italia dove vive con lo pseudonimo di Enzo Melloncelli.

L’uomo, ormai latitante da 2 anni, vivrebbe confondendosi tra la gente per non essere individuato dalle autorità. Scotland Yard ha messo su di lui una taglia da 50mila euro per chiunque riesca a trovarlo o a dare informazioni utili alla sua cattura.

E’ alto 1 metro e 80 centimetri, ha gli occhi grigi e i capelli castani-rossi. Ha un enorme tatuaggio sulla schiena che rappresenta un gufo che spiega le ali su un teschio. Questo è un dettaglio molto importante per il suo riconoscimento. Mesi fa a è stato avvistato a Praga, dove è stato arrestato e rilasciato per un reato minore, ora sembra appunto che sia in Italia. Chi crede di averlo visto deve contattare le forze dell’ordine.